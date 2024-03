Premier League 2023 2024 | il Chelsea fermato sul 2-2 dal Burnley in 10

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 30 marzo 2024) Tanti gol e qualche sorpresa nel pomeriggio di. Ilnon va oltre il 2-2 contro unin 10 uomini. La doppietta di Palmer (rigore al 44? e gol al 78?) non basta a Pochettino in una partita condizionata dal doppio giallo al 40? ad Assignon. A gelare Stamford Bridge sono Cullen (47?) e O’Shea (81?). Vince il Tottenham che supera 2-1 in rimonta il Luton, passato in vantaggio al 3? con Chong. Decisivo un autogol di Kabore (51?) e la rete di Son-Heung Min (86?). Vittoria per 4-3 nella prima gara odierna per il Newcastle sul West Ham, mentre il Bournemouth supera 2-1 l’Everton grazie ad un autogol nel recupero di Coleman. Pareggio per 1-1 tra Nottingham e Crystal Palace. Rocambolesco 3-3 tra Sheffield e Fulham. I risultati Newcastle-West Ham 4-3 (6? Isak, 21? Antonio, 45+10? Kudus, 48? Bowen, 77? ...