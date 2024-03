Preghiera a Maria 30 marzo Grave conseguenza del suo gesto contro immagine della Vergine

(Di sabato 30 marzo 2024) Siamo alla Porta di Borgo, in Toscana precisamente nella città di Lucca, e su una delle porte è affrescata l’Madonna oggetto dell’ira di Jacopo. Jacopo Di Pietro sta giocando a dadi. La sorte non lo favorisce, si adira al punto da lanciare i dadi a sfregiounaMadonna. Non tutti ... L'articolo proviene da La Luce di

Una ragazzina spensierata compie le sue mansioni quotidiane ma la sua vita sulla terra sta per essere stravolta da una profezia che la riguarda in prima persona. Il messaggio della rivela zione a ... (lalucedimaria)

Una terribile e dolorosa forma di sciatica affligge Pietro fin da quando è bambino e gli impedisce di vivere una vita normale. Chiuso nella disperazione non crede in niente e nessuno. A causa della ... (lalucedimaria)

La veglia in chiesa e l’ostensione. Ecco le celebrazioni per la Pasqua - Stamattina in cattedrale letture e canti delle lodi, alle Carceri la Preghiera particolare "L’Ora della Madre". Domani la prima messa al carcere della Dogaia, in duomo alle 10,30 con la benedizione de ...lanazione

Papa Francesco: la Preghiera rende capaci - “Per conservare la salute in vista della Veglia di domani e della Santa Messa della domenica di Pasqua, questa sera il Santo Padre Francesco seguirà la Via Crucis al Colosseo da Casa Santa Marta. I te ...korazym