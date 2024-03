Pranzo di Pasqua in Toscana | spesa di 75 euro a famiglia A tavola vince la tradizione

(Di sabato 30 marzo 2024) Firenze, 30 marzo 2024 – Una media di 75, in linea con un anno fa. Ecco quanto sperderanno i toscani per ildi. La maggior parte lo trascorrerà a casa propria, oppure da parenti o amici. E’ quanto emerge dall’indagine Coldirettie Ixè che fotografa le abitudini dei consumatori in occasione della prima mostra del dolci regionali della festività nei mercati di Campagna Amica. Il 60% trascorrerà iltra le mura domestiche, mentre un altro 26% lo passerà da parenti e amici. Ma c’è anche un 9% che ha deciso di andare in un ristorante o in un agriturismo, mentre un 3% farà un picnic all’aria aperta (meteo permettendo) e un rimanente 2% sarà altrove, in viaggio. In media, saranno sei le persone intorno ad ogni tavolo. Per preparare i vari ...

