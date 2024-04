Portimonense-Sporting Braga lunedì 01 aprile 2024 ore 21 | 15 | formazioni | quote | pronostici Guerrieri impegnati nel posticipo

(Di sabato 30 marzo 2024) Anche in questa stagione ilsi sta confermando la quarta forza del calcio portoghese, dietro le tre grandi, probabilmente inarrivabili: isi sono tolti anche lo sfizio di vincere un titolo, la Taça de Liga, ma hanno deluso in Europa e soprattutto, negli scontri diretti con Benfica,e Porto, sono apparsi molto InfoBetting: Scommesse Sportive e

Artur Jorge ainda não confirma ida para o Botafogo: "A minha realidade é o Braga" - Treinador do conjunto minhoto falou, na antevisão ao encontro com o Portimonense, da eventual saída para o comando técnico do emblema ...desporto.sapo.pt

Sporting desmente interesse em garantir Anthony Barry - O Sporting não está a sondar o mercado à procura de um substituto para Rúben Amorim. Fonte oficial do clube de Alvalade garantiu ao Desporto ao Minuto que não há qualquer tipo de interesse em garantir ...noticiasaominuto

Paulo Sérgio e a "posição delicada" do Portimonense: «Temos de saber lidar, não podemos andar aqui a tremelicar» - O treinador do Portimonense, 16.º e antepenúltimo classificado da Liga Betclic, disse este domingo que a sua equipa tem de saber lidar com a posição delicada em que está, na véspera da receção ao ...record.pt