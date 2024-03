Ponte sullo?Stretto | il fronte contro gli espropri affila le armi

“ L’avvio della conferenza di servizi per il prossimo 16 aprile – ha commentato l’Amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci – come comunicato oggi dal Ministero delle ... (gazzettadelsud)

È agosto 2032 , fa caldo, e una famiglia finlandese sta attraversando in treno il ponte sullo Stretto di Messina. Finalmente vacanza: le aspettative degli Heikkinen sono alte per il viaggio in ... (today)

Viadotto instabile sulla Palermo-Sciacca, Catanzaro: “Governo disponga urgente verifica” - “L’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità disponga con urgenza le iniziative necessarie per sapere il livello di sicurezza del viadotto Giacalone sulla Palermo-Sciacca”. Lo ha ...canicattiweb

Siamo nel 2032, c'è il Ponte sullo Stretto: arrivi in Sicilia e c'è il deserto - È agosto 2032, fa caldo, e una famiglia finlandese sta attraversando in treno il Ponte sullo Stretto di Messina. Finalmente vacanza: le aspettative degli Heikkinen sono alte per il viaggio in Sicilia, ...today

Il Ponte sullo Stretto di Messina inserito nella mappa europea - Considerata opera essenziale del Corridoio Scandinavia-Mediterraneo. La Commissione Ue prende atto dei passi avanti compiuti dall’Italia ...messina.gazzettadelsud