Polizia olandese | ' libero ultimo ostaggio nel bar | un arresto'

Olanda, diverse persone in ostaggio in un locale a Ede: tre sono state liberate - L'Aja, 30 mar. (Adnkronos) - Tre delle persone tenute in ostaggio in un caffè nella città olandese di Ede sono state liberate. Lo rende noto De Telegraaf, specificando che si tratta di tre giovani. La ...notizie.tiscali

Olanda, uomo prende in ostaggio diversi ragazzi in un bar: «È armato e dice di avere esplosivi» - Diverse persone sono state prese in ostaggio in un caffè nella città olandese di Ede. Lo riferisce la Polizia, che sta evacuando le abitazioni nei pressi del locale. Secondo media locali, l'autore del ...unionesarda

Olanda, uomo prende in ostaggio diverse persone in un bar a Ede: “Armato, dice di avere esplosivi” - Paura in Olanda, dove un uomo mascherato e armato, forse dotato di esplosivi, ha preso in ostaggio diverse persone in un bar di Ede ...unita