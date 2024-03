Pizzarotti a Renzi | decide partito come partecipa +E a Europee

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) "Caro Matteo, sono diventato sindaco del Movimento 5 stelle nello stesso anno in cui tu facevi il rottamatore delDemocratico. Eravamo entrambi 'anti-sistema' e nel sistema siamo entrati per provare a cambiarlo e migliorarlo. Io continuo a farlo: proviamo a rispettarci evitando il bullismo mediatico.+Europa parteciperà alle Elezioniloranno gli organi delsecondo le regole che ci siamo dati, non in base alle tue interviste. Non sono mai stato No-Euro. Sia io che te abbiamo fatto parte di partiti di cui non abbiamo condiviso la linea e da cui siamo usciti. Firmato: talda Parma". E' la risposta del presidente di +Europa, Federico, all'intervista rilasciata da Matteo...