Pisogne | motociclista di 28 anni finisce giù da una scarpata e vola per 10 metri | è in fin di vita

(Di sabato 30 marzo 2024) Grave incidente alle 16.30 lungo la strada che dalla Val Palot scende verso il lago d’Iseo e. I fatti sono accaduti tra l’abitato di Fraine e quello di Sonvico e hanno visto protagonista P.M., un giovane di 28che viaggiava a bordo della sua Vespa. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Breno e della Stazione diil vespista ha perso il controllo del suo ciclomotore ed è andato a sbattere contro un muretto. Il centauro, difatti, è stato sbalzato dalla sella ed è caduto nellasottostante, facendo un volo di circa 10. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco di Darfo Boario Terme e il 118 con ambulanza e elicottero. L’uomo è stato trasportato in codice diagli Spedali Civili di Brescia. È ...