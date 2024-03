Pisogne | motociclista di 28 anni finisce giù da una scarpata e vola per 10 metri | è grave

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 30 marzo 2024) Undi 28è rimastomente ferito dopo essere caduto in unanei pressa della località Sonvico Inferiore del comune di, in provincia di Brescia. Le sue condizioni sono molto gravi ed è stato trasportato in elisoccorso in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. L’incidente è avvenuto sabato pomeriggio intorno alle 15.30. Secondo quanto ricostruito dalle fonti locali, il giovane era in sella ad un motorino quando ha perso il controllo del mezzo, è finito contro un ostacolo ed è caduto nel dirupo sottostante per un altezza di circa dieci. Non è chiaro, al momento, perché sia finito fuori strada. Sul posto è intervenuta per prima un’ambulanza da Santa Maria Assunta di. Il personale sanitario ha stabilizzato il ...