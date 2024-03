Pioltello fa scuola | anche il rettore rosso Montanari chiude l’università per Ramadan

(Di sabato 30 marzo 2024) Stop alla didattica alper Stranieri di Siena il prossimo 10 aprile in occasione della festa di fine. Lo ha deciso ildell’ateneo Tommaso, da sempre su posizioni di estrema sinistra. In tal modo, dopo giorni di polemiche per la chiusura dellaprimaria, del milanese, fissata per il giorno finale del mese sacro per la religione islamica,un’università, tramite un decreto, aderisce a questa iniziativa. Nell’atto, ilscrive che la decisione, sulla falsariga non citata ma implicita delladi, è stata adottaa “in segno di condivisione” per l’Id al Fitr. Ed è inoltre un “visibile segno di solidarietà con la popolazione palestinese di Gaza, ...

