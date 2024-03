(Di sabato 30 marzo 2024) I Vigili del Fuoco del Comando di Siena sono intervenuti intorno alle ore 15.20 di oggi, 30 marzo 2024, per unsulla SP146 tra il km 103 e 105 nel comune di, che ha visto coinvolti una vettura ed unaL'articolo proviene da Firenze Post.

incidente a Pienza, paura per un motociclista portato all’ospedale di Siena con Pegaso - Pienza (Siena), 30 marzo 2024 – Violento scontro tra una moto e un’auto. Nell’ incidente ha avuto la peggio il motociclista, trasportato con l’elicottero Pegaso all’ospedale Le Scotte di Siena. Accade ...lanazione

Pienza, incidente stradale: scontro auto-moto. Un ferito - I Vigili del Fuoco del Comando di Siena sono intervenuti intorno alle ore 15.20 di oggi, 30 marzo 2024, per un incidente stradale sulla SP146 tra il km 103 e 105 nel comune di Pienza, che ha visto co ...firenzepost

incidente sulla SP146. Motociclista trasportato in ospedale in elisoccorso - I vigili del fuoco del comando di Siena, distaccamento di Montalcino, sono intervenuti intorno alle ore 15.20 per incidente stradale sulla SP146 tra il km ...gonews