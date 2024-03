Persone prese in Ostaggio a Ede | si esclude la pista del terrorismo

(Di sabato 30 marzo 2024) Diversesono stateina Ede, città dei Paesi Bassi centrali. Lo ha riferito la polizia, precisando che oltre un centinaio di case nel centro cittadino sono state evacuate e la zona bloccata. Non si sa quantesiano statein, ma secondo i media locali si tratterebbe di quattro o cinque. Sul posto sononti la polizia antisommossa e gli esperti di esplosivi. Al momento non ci sono indicazioni che la vicenda sia legata a. "Vediamo che ci sono molte domande sul movente. Al momento non vi è alcuna indicazione di un movente terroristico", ha detto in un comunicato su X.

