Perché volevo mollare Sanremo Il dramma di Rettore

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 30 marzo 2024) Donatellafesteggia 50 anni di carriera. Lo fa anche attraverso un'intervista rilasciata a Silvia Toffanin durante la puntata del 30 marzo. La cantante racconta i suoi esordi e il rapporto con la madre. Fino all'edizione del Festival in cui volevala kermesse per andare ad assistere la madre che aveva avuto una trombosi. "Mia madre non è mai venuta a un mio concerto - ha raccontato- Ma non mi ha mai detto: sei stata brava. Poi la mamma si è ammalata ed è stata tanto male durante il Festival didel 1986. Mia madre ha avuto una trombosi e iotutto e tornare a casa. Solo che mi hanno detto: cara tu hai un contratto.mio padre ci aveva lasciato per cui ero sola e Claudio mi ha aiutato tantissimo in ...