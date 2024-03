Perché il cielo è giallo a Milano? Cosa sta succedendo all’aria e perché ci aspetta la “neve rossa”

Bologna, 29 marzo 2024 – Una luce decisamente insolita sta illuminando questo Venerdì Santo: il cielo giallo, a tratti addirittura rossastro. La Pasqua però non c’entra nulla: tutta colpa, ... (ilrestodelcarlino)

Firenze, 29 marzo 2024 - Una Pasqua contraddistinta dal cielo… giallo. È un evento eccezionale quello che sta capitando in questi giorni anche in Toscana. Alzando gli occhi in su, possiamo ... (lanazione)