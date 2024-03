Pedersen | «Inter Women meritava di più! Felice di essere tornata»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 30 marzo 2024)-Romanon è finita nel migliore dei modi per le nerazzurre. Si pronuncia sul match anchecon una foto e un commento sui social. RITORNO – Sofie Jungecommenta la sfida andata in scena ieri pomeriggio frae Roma all’Arena Civica Gianni Brera. La centrocampista, lanciata in campo a partita in corso da Rita Guarino ea disposizione dopo l’infortunio procuratasi lo scorso febbraio, dichiara: «Ierimo di più. Orgogliosa della squadra! E sonodidi nuovo in gioco!». Di seguito lo scatto pubblicato sul proprio profilo Instagram insieme alla descrizione scelta. Sofie– Instagram-News - Ultime notizie e ...