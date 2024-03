Paventi | «Inter | riprendere il canovaccio! Top in Europa in un aspetto»

Leggi tutta la notizia su inter-news

L'è attesa lunedì dalla sfida contro l'Empoli. Andrea, in collegamento su Sky Sport, fa il punto sul momento della squadra di Inzaghi al rientro dalla sosta Queste le considerazioni di: «L'è la squadra che deveilche ha avuto sin dall'inizio dell'anno. Nei migliori 5 campionati europei ha segnato un gol in tutte le partite del campionato. Così dovrà fare, ci proverà con i due attaccanti Thuram e Lautaro Martinez che si sono un po' fermati. Se non dovessero riuscirci ci proveranno i centrocampisti».