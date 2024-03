(Di sabato 30 marzo 2024) Èper le 54milae imprese dolciarie, di cui 39mila sono artigiane, impegnate in questi giorni nella produzione di uova, colombe e specialitàli. Secondo una rilevazione di Confartigianato, nel settore dolciario aumenta la richiesta di personale ma crescono anche le difficoltà a reperirlo. Lo scorso anno, su 24.510 persone da assumere per le attività di pasticcieri, panettieri e pastai artigiani (in aumento del 7,5% rispetto all’anno precedente), ben 13.970 sono risultate di difficile reperimento, pari al 57% del totale dei lavoratori necessari alle aziende. La quota diintrovabile nel settorepasticceria e panetteria è aumentata del 13,9% in un anno. A livello regionale, i maggiori problemi a reclutare...

Pasticcerie, allarme per Pasqua: manca il 57% della manodopera - È allarme manodopera per le 54mila Pasticcerie e imprese dolciarie, di cui 39mila sono artigiane, impegnate in questi giorni nella produzione di uova, colombe e specialità pasquali. Secondo una rileva ...ildenaro

Gli italiani non vogliono più fare i pasticceri In Lombardia il 66% della manodopera non si trova: è record - Uova di Pasqua, colombe e specialità regionali sono fatte da mani difficili da trovare. L’allarme di Confartigianato: “La richiesta è aumentata del 14% in un anno, quella lombarda è la carenza più gra ...ilgiorno

Dolci di Pasqua, Confartigianato-Italia: “allarme manodopera per le 54mila Pasticcerie e imprese dolciarie, di cui 39mila artigiane” - Non abbastanza se rileva, Confartigianato, si rinnova in Italia l’allarme manodopera per le 54mila Pasticcerie e imprese dolciarie, di cui 39mila sono artigiane, impegnate in questi giorni nella ...ilsecoloxix