Pasquetta di fuoco per Cremonese e FeralpiSalò con il derby allo Zini

(Di sabato 30 marzo 2024) La serie B riprende il suo cammino nel giorno die propone aun test assolutamente da non sbagliare per poter continuare ad inseguire i rispettivi obiettivi. I grigiorossi, infatti, devono ripartire dopo la brutta sconfitta patita in casa del Sudtirol che li ha fatti scivolare al terzo posto, mentre la matricola verdeblù è costretta a raccogliere punti per rimanere in contatto per lo meno con la zona play out. Sul fronte delle formazioni, mister Stroppa ritrova a disposizione Collocolo, Johnsen e Buonaiuto, mentre il collega Zaffaroni deve fare i conti con qualche problema in più, viste le precarie condizioni di Balestrero e che Compagnon, che è tornato in gruppo al pari di Ceppitelli, non è comunque al meglio per la prolungata assenza. Entrambi gli allenatori hanno insistito con i loro giocatori ...