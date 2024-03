Pasqua in TV | dalla Venier in diretta a Verissimo che torna a ‘celebrare’ il Grande Fratello Tutti gli ospiti di domenica 31 marzo

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di sabato 30 marzo 2024) Beatrice Luzzi (US Endemol Shine) Vi abbiamo dato conto di tutte le variazioni in TV in questi giorni di, ma proprio nellache si celebra la resurrezione di Gesù sono confermati i principali programmi festivi, suIn “rigorosamente” inchea “celebrare” il. Eccoglidi31. Glidie Fialdini Ina partire dalle 14, Maraaprirà ladicon un ampio spazio dedicato a Gianna Nannini, che interverrà per presentare il nuovo album ...