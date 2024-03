Pasqua e Pasquetta con acquazzoni al Nord e su parte del Centro | quasi Estate al Sud

(Di sabato 30 marzo 2024) ROMA – La beffa del primo aprile, il pesce d’aprile che promette sole per tutti, ma dal giorno dopo. Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma la previsione emessa negli ultimi giorni di un’Italia spaccata in due durante le festivitàli ma in tendenza vede un generale miglioramento da martedì prossimo.con L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Previsioni meteoin zona rossa Ecco il ‘FebbrAprile’: sembra già Aprile, temperature fino a 12°C oltre la media Ben 3 perturbazioni sull’Italia in settimana, ancora tanta pioggia e neve Ancora pioggia e neve in settimana e nel weekend arrivano le tempeste gemelle Treno di cicloni verso l’Italia: pioggia, neve e ...

Gigante e Carrefour aperti a Pasqua per la spesa last minute, tutti gli altri rinviano a Pasquetta, scioperi permettendo - Spesa dell’ultimo minuto per il pranzo di Pasqua o per gli irriducibili della grigliata di Pasquetta pronti a sfidare il (probabile) maltempo Ecco qualche indicazione sui supermercati di Milano, ...milano.repubblica

Meteo: Italia spaccata in due per le festività Pasquali - Pasqua è prevista instabile al mattino tra Nord e Toscana ... Lo Scirocco sarà ancora intenso e creerà disagi in mare sui bacini più esposti a questo vento. Pasquetta potrebbe regalare delle sorprese: ...sardegnalive

Napoli, alla Mostra d'Oltremare a Pasqua e Pasquetta tutti pazzi per «BrickLive Ocean Il tuo mondo Lego» - A Pasqua e Pasquetta all'Arena Flegrea Indoor -Mostra d'Oltremare con ingresso da Viale Kennedy 54, «Brick Live- Ocean Napoli- Il tuo mondo LEGO», ...ilmattino