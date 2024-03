Pasqua di sangue sulla strada | un volo di cinquanta metri e la tragica morte

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 30 marzo 2024) Una grave tragedia ha colpito le strade italiane alla vigilia di. Nel tardo pomeriggio di oggi, due motociclisti hanno perso la vita in un drammatico incidentele avvenutoStatale Adriatica, nei pressi di Savio, nel territorio di Ravenna. La comunità locale è in lutto per la perdita improvvisa e scioccante. La Procura ha annunciato l’apertura di un fascicolo per omicidiole, segnando l’inizio delle indagini per far luce sulle circostanze che hanno portato a questo fatale evento. Le vittime, entrambe a bordo di una moto, si sono scontrate con un’auto in un contesto di traffico complicato: un furgone, infatti, aveva preso fuoco lungo l’Adriatica, causando una lunga fila di veicoli. In questo scenario, un’autovettura ha tentato una manovra di inversione, colpendo frontalmente la moto che stava ...