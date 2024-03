Pasqua di resurrezione

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 30 marzo 2024) Anche quest’anno, probabilmente per scaramanzia, la settimana in Albis, ben diversa dalla settimana bianca o sulla neve che definir la si voglia, sarà rispettata da credenti, miscredenti e laici. La ricorrenza religiosa sarà il pretesto per staccare la spina, cioè tentare – non è scontato che vi si riesca – di allontanarsi dalla routine per una vera e propria necessità fisiologica. Far di tutto quindi per scansare il pericolo che la mente finisca KO. Tale minaccia non nasce da una paura generica e non giustificata, ma è causata dall’ondata di stress che dura ormai da diversi anni. Non è ristretta nei confini del solo Paese, né in quelli della UE e potrebbe essere definita una forma particolare del “mal di vivere”. Essa si manifesta sotto aspetti diversi e a colpisce tutte le età. Per l’occasione, la formula di augurio che si può scambiare, è che si riesca a trovare qualsiasi ...