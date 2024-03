Pasqua da incubo per molti clienti di Bnl | conti correnti svuotati

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di sabato 30 marzo 2024)in rosso senza avere fatto nulla. È successo a tantisti sabato mattina. Unadaperdi Bnl che hanno registrato addebiti suiper spese mai compiute. Chi ha “saccheggiato”, in alcuni casi svuotato idel noto istituto di credito? Sono stati ina chiederselo e a fare circolare il quesito sui social. Per fortuna Bnl ha riconosciuto subito l’anomalia e comunicato via social e sui canali tradizionali che c’era un’anomalia, che erano in corso le operazioni di verifica e ripristino delle situazioni contabili e che presto tutto sarebbe rientrato, con tante scuse per il disagio causato. In tarda mattinata il messaggio definitivo: ...