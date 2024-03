Pasqua con l' ombrello nelle regioni settentrionali

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 30 marzo 2024) AGI - dell'Italia, specie a Nord-Ovest: la Protezione civile ha diramato un'allerta arancione per il maltempo su alcune zone della Lombardia e gialla per aree di altre sei, la stessa Lombardia, Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e Veneto. L'allerta arancione per rischio idrogeologico riguarda Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali e Orobie bergamasche. Le giornate die Pasquetta saranno caratterizzate da una marcata instabilità con il primo caldo africano al Sud, soprattutto in Sicilia e in parte anche al Centro, e piogge e temporali portati dalle correnti atlantiche al Nord dove ci sarà un'intensificazione delle precipitazioni la sera dicon nevicate a quote superiori ai 1400/1500 metri nell'area occidentale e centrale e oltre i 1600 metri nell'area orientale. La giornata di ...