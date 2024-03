Parabiago | bici rubata e danni al Comune | doppia denuncia per il 48enne

(Di sabato 30 marzo 2024)(Milano), 30 marzo 2024 - Ubriaco positivo all’alcoltest con un valore 5 volte superiore al tasso alcolemico consentito) e alla guida di unaclettaè stato in prima battuta identificato eto dalla Polizia Locale: a distanza pochi giorni lo stesso soggetto ha però deciso di peggiorare la sua situazione e ha divelto e rubato la pulsantiera di ingresso deldi, guadagnandosi così una nuova. Tutto ha avuto inizio nei giorni scorsi, quando gli operatori del Comando della Polizia Locale hanno individuato nei pressi della stazione ferroviaria un cittadino di, 48 anni, alla guida di unacletta risultata, a valle dei controlli di rito,. Il velocipede è ...

