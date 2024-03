Papa Francesco presente alla Veglia pasquale | la conferma del Vaticano

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

Città del Vaticano, 30 marzo 2024 – Il Papa alla presenza del Veglia di Pasqua stasera nella Basilica Vaticana. La celebrazione di questa sera nella Basilica di San Pietro per la Veglia di Pasqua è piuttosto lunga. Inizierà alle 19.30 con la benedizione del fuoco e la preparazione del cero, quindi la processione con l'Exultet e i battesimi di alcune persone. Una celebrazione più o meno della durata di due ore. Il Pontefice ha avuto una mattinata di riposo. Ieri sera, per preservare la salute, ha deciso all'ultimo di saltare la Via Crucis al Colosseo (leggi qui). (Fonte: Adnkronos, Foto: © Vatican Media).