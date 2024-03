Papa Francesco | confermata la sua presenza alla veglia di Pasqua stasera in San Pietro

(Di sabato 30 marzo 2024) E’ statadal Vaticano ladile di. Dopo aver rinunciato ad assistere ieri al Colosseo la Via Crucis - è la seconda volta che accade -, il Pontefice presiedierà quindi nella Basilica di Sandalle ore 19:30 la. Una celebrazione abbastanza lunga il cui termine è previsto alle 22:15. Proprio la durata della celebrazione di...

? Papa Francesco ha deciso all?ultimo minuto di rinuncia re alla Via Crucis al Colosseo. Era sfinito e stanco, senza energie. La sua salute ormai appare fragile, anche se ieri pomeriggio non ha... (ilmattino)

Papa Francesco , dopo avere rinunciato ieri sera all'ultimo momento alla Via Crucis al Colosseo, stasera è atteso per la Veglia pasquale nella Basilica di San Pietro che inizierà dalle 19.30. La sua ... (iltempo)

Papa Francesco assente alla Via Crucis, in dubbio anche la sua presenza alla veglia di stasera - È un Francesco sempre più assente, costretto a restare fuori dalla scena anche nel periodo Pasquale, tormentato da problemi di salute e dai postumi di una bronchite che ancora non l’abbandona ...ilriformista

Migliaia di fedeli al Colosseo per la Via Crucis senza il Papa - Città del Vaticano, 29 mar. (askanews) - Almeno 25mila pellegrini e romani hanno partecipato al Colosseo alla Via Crucis che conclude i riti del Venerdì Santo. Un appuntamento che, però, all'ultimo mo ...affaritaliani

