Paolo Del Debbio è in testa alla classifica dei libri più venduti della settimana

(Di sabato 30 marzo 2024) Ladeipiùvede inDel. Accanto a lui Cédric Sapin-Defour e l’intramontabile Philip Roth.Del, dal tredicesimo all’undicesimo postoDel, fonte formiche.netIn tredicesima posizione “Machina sapiens. L’algoritmo che ci ha rubato il segretoconoscenza” di Nello Cristianini. In questo saggio l’autore propone una riflessione sulla nuova tecnologia digitale sue quello che ci attende con i nuovi risvolti dell’intelligenza artificiale come ChatGpt. Al dodicesimo posto “La principessa di Lampedusa” di Ruggero Cappuccio. Al centrotrama di questo romanzo ...

Alba italiana a Tokyo: i meriti della vittoria di Maserati - come già attestato dalla vittoria McLaren a San Paolo. Il prossimo obiettivo è un successo con le insegne del team ufficiale, ma l’impressione è che tra Monte Carlo e Londra possano arrivare altre ...formulapassion

M5S in Comune a Pescara: surroga e nuovo capogruppo - 29.03.24 11:21 By La Redazione PagineAbruzzo Dopo la conferenza stampa della settimana scorsa con cui Erika Alessandrini, neo eletta in Consiglio Regionale, annunciava la sue dimissioni dal Consiglio ...pagineabruzzo

Eccezionale: donazione multiorgano, prima in Lombardia in ospedale senza centro cardiochirurgico - Si è verificato il primo caso in Lombardia di donazione multiorgano effettuata da un donatore a cuore fermo in un ospedale senza Cardiochirurgia. All'ospedale San Paolo era stato ricoverato un cinquan ...ticinonotizie