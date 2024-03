Panico per i correntisti di Bnl | Anomalie e addebiti multipli Che succede

(Di sabato 30 marzo 2024) Momenti diper idi Bnl. Nel corso della mattinata molti hanno lanciato l'allarme sui social poiché hanno notato qualche malfunzionamento nella gestione del proprio conto. "Stanno passando rid non autorizzati per nove volte! Cosa stando?", "Bnl addebita 9 volte lo stesso importo per diverse cifre e lascia i conti a zero", ""Stamattina mi avete addebitato per dieci volte le spese della carta di credito rubandomi più di 10.000 euro per tutto il lungo weekend pasquale e il vostro numero di assistenza clienti risulta offline" sono solo alcuni dei commenti apparsi in rete. Decine e decine di segnalazioni. Poi la spiegazione fornita dalla banca: "È stata ripristinata la situazione corretta relativa all'anomalia che ha generatosul c/c. Il Servizio Clienti sta ...

