Pamela Perricciolo commenta la decisione del giudice che ha archiviato la denuncia di Pamela Prati

Pamela Prati non fu truffata…" - Per i giudici, Pamela Prati non fu truffata nel caso Mark Caltagirone: “Caso costruito col suo consenso per autopromozione” ...informazione

Caso Mark Caltagirone, Pamela Prati non è stata truffata - Ultima puntata per Pratiful. Sulla soap targata Pamela Prati e Mark Caltagirone viene scritto quello che parrebbe essere l’ultimo capitolo. Il gip di Roma ha archiviato la denuncia della showgirl nei ...davidemaggio

Pamela Prati, si chiude il Caltagirone Gate: la decisione del giudice - Si chiude finalmente il Caltagirone Gate con la decisione del Tribunale di Roma. Nel lontano 2019, Pamela Prati aveva denunciato le sue due ex manager Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo per truffa ...msn