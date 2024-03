Pamela Perricciolo commenta la decisione del gip che ha archiviato la denuncia di Pamela Prati

(Di sabato 30 marzo 2024) Lacheha fatto aed Eliana Michelazzo nel 2019 è stata archiviata. Due anni dopo, nella primavera del 2021, il pm ha chiesto l’archiviazione alla quale i legali della showgirl si sono opposti. Oggi, tre anni dopo l’opposizione, è stata la gip delle indagini preliminare ad archiviare di nuovo lasostenendo che il tutto risulterebbe “un espediente utilizzato con il consenso della stessa vittima a scopi auto-promozionali“. Insomma, oggi la gip ha oggi messo la parola fine al caso ‘Mark Caltagirone’. “È stata archiviata definitivamente lachepresentò nel 2019 a carico delle ex agenti per l’arcinota vicenda del finto ...

Pamela Prati non fu truffata nel caso Mark Caltagirone: questa la sentenza del Gip di Roma, Valeria Tomassini. (comingsoon)

Si chiude un capitolo della soap Caltagirone Gate, anche se a distanza di diversi anni. Nel 2019 Pamela Prati ha denunciato le sue ex agenti, Eliana Michelazzo e la Perriciolo. Due anni dopo, nella ... (biccy)

Dopo diversi anni arriva la decisione del giudice sul caso che coinvolse Pamela Prati e le sue due ex agenti Michelazzo e Perricciolo L'articolo Pamela Prati , arriva la decisione sul caso Prati ful ... (novella2000)

Nessuna truffa per Pamela Prati nel finto matrimonio con Caltagirone: “Caso costruito per autopromozione” - Pamela Prati, non c’era alcuna truffa ai suoi danni nel finto matrimonio con il fantomatico Mark Caltagirone. Il gip di Roma ha infatti archiviato la denuncia ...metropolitanmagazine

Dopo anni, svolta shock nel caso Mark Caltagirone: le ultime su Pamela Prati, Eliana e Pamela - Dopo anni di attesa e speculazioni, i giudici hanno messo la parola fine sulla controversa vicenda giudiziaria che vedeva al centro l'attrice e showgirl Pamela Prati e il suo fantomatico matrimonio co ...controcopertina

Pamela Prati, il giallo di Mark Caltagirone è chiuso: “Caso costruito col suo consenso per autopromozione” - Non c’era alcuna truffa ai danni dell’attrice dietro il suo finto matrimonio. Il gip di Roma ha archiviato la denuncia presentata nel 2019 contro Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo ...msn