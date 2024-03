Palmeri | «Inter | non credo al sesto derby Rischiato un errore!»

(Di sabato 30 marzo 2024) Tancredimette a confronto i giudizi su Stefano Pioli e Simone Inzaghi. Nel suo editoriale su SportItalia.it, il giornalista di sofferma suitrae Milan.A CONFRONTO – Questo il giudizio di Tancredisul lavoro di Pioli e Inzaghi al Milan e all’: “I cinquesono un peccato originale per Pioli, che esploderà quando l’si cucirà la seconda stella. Specialmente se dovesse succedere nel, anche se nonci sarà unconsecutivo vinto. Assomiglia molto al peccato originale di Inzaghi, con quello scudetto perso nel recupero del Bologna, dopo cui è arrivata la finale contro il Manchester City. Pensate ...

Tancredi Palmeri non concepisce chi lega la sentenza di poche ore fa contro Steven Zhang al l’Inter . Per questo motivo fa una precisa zione su Twitter. ERRORE – Tanti, troppi fanno l’errore di ... (inter-news)

Inter, la magia di Buchanan esalta (ma non tutti) - (Inter) Durante l’amichevole tra Canada e Trinidad Tobago (2 a 0 il risultato finale) Tajon Buchanan è stato protagonista di un gesto tecnico che ha mandato in visibilio il pubblico presente e i socia ...interdipendenza

Calabria punzecchia l'Inter, la reazione di Palmeri - Il giornalista sportivo Tancredi Palmeri ha risposto alle dichiarazioni di Davide Calabria ... Intervistato da Radio Serie A ha parlato così della possibilità di vedere l'Inter festeggiare lo Scudetto ...informazione

Tancredi Palmeri: "Zhang non è in carcere. Ecco la verità..." - Nel suo editoriale per L'Interista, il giornalista di Sportitalia, Tancredi Palmeri, è tornato sulla misteriosa sparizione di Steven Zhang e sul futuro dell'Inter: "Mancano ...tuttojuve