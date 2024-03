Pallanuoto | l’Ortigia vince il derby in casa del Telimar e vede le semifinali Scudetto Il Savona passa anche a Trieste in Serie A1

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 30 marzo 2024) Nella quinta giornata del RounddellaA1 2023-2024 dimaschile, in attesa del posticipo tra AN Brescia e De Akker Team, rinviata al 17 aprile, si registrano le due vittorie esterne di Ortigia e, rispettivamente indi. Quando tutte le squadre devono giocare due incontri, i siracusani sono ad un passo dal quarto posto, volando a +5 sui palermitani: tutte le posizioni appaiono ormai congelate in vista della fase finale del campionato. Dopo la cocente eliminazione in Euro Cup, arriva in campionato la reazione del, che nelsiciliano indel, scontro diretto di importanza capitale per l’accesso alle...