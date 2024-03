Pairetto | Nuove Polemiche sull’Arbitraggio di Napoli-Atalanta

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 30 marzo 2024) L’arbitraggio diinfinisce nell’occhio del ciclone: contestati i mancati fischi su alcuni episodi chiave a favore dell’. Scandalo. Non è in discussione il risultato dell’incontro franonostante i due gol atalantini palesemente irregolari – magari gli specialisti di DZAN ci indicheranno in quale articolo o comma del regolamento arbitrale è scritto che poggiare le mani sulla schiena di un giocatore napoletano non è mai fallo – ma l’arbitraggio dinon può passare in cavalleria. Al Milan o alla Juventus non sarebbe mai capitato quanto capita sistematicamente alsenza giornali e televisioni. Non sarebbe mai capitato alla Juventus, o al Milan, rivedere dopo appena ...