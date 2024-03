PAGELLE – Povero Raspadori vittima di tre allenatori Calzona si è adeguato ai suoi predecessori

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 30 marzo 2024) Ledi Napoli-Atalanta 0-3, a cura di Fabrizio d’Esposito MERET – Altro che Pasqua, altro che risurrezione. In questo Sabato Santo il Napoli precipita ancora di più agli Inferi, condannato a morte dalle bizze del suo imperatore solingo e consumato da una senilità letale. Il giovane Meret si becca tre pappine, ne evita almeno altre tre – con l’ausilio di San Palo in avvio – e si cimenta finanche in uscite spericolate ed efficaci. Certo, sul primo gol ha qualche colpa, ma più che altro paga lo sgomento di vedere davanti a lui quattro giocatori dell’Atalanta fare quello che vogliono in un fazzoletto di terra – 6,5 DI LORENZO – Lo zero a uno dei nerazzurri in versione rosso pasquale stronca ogni indulgenza nei confronti della difesa (tanto per cambiare). Pasalic non sa neanche lui come riesce a dare quella pelota a Miranchuk e il Capitano che fu era lontano un ...