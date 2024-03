Pagelle Napoli Atalanta | TOP e FLOP del match

(Di sabato 30 marzo 2024) Al Maradona, ilvalido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra: ledelI top ee i voti ai protagonisti delvalido per la giornata di Serie A 2023/24:. TOP:: VOTI A FINE PARTITA

Inter-Napoli è terminata 1-1 con i gol di Darmian e Juan Jesus. Thuram non schiaccia i fantasmi di Madrid. Mentre Pavard e Dumfries beccano lo stesso voto. Le pagelle di Tuttosport. pagelle ? Il big ... (inter-news)

Le Pagelle di Napoli-Atalanta 0-3, match della trentesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Vittoria preziosa per la Dea, che sale a 50 punti in classifica e mette probabilmente fine alle ambizioni ... (sportface)

Napoli-Atalanta, la pagella: Meret si salva, Juan Jesus bocciato - Il Napoli crolla al Maradona sotto i colpi dell'Atalanta. Una sconfitta pesante per 0-3 che spegne definitivamente anche le speranze azzurre di finire in Champions League. Gli azzurri salutano ...ilmattino

Napoli-Atalanta 0-3, le Pagelle: distruzione di massa, Calzona sbaglia! Zielinski ci prova, Meret salva dal disastro - Meret 7,5 - Doppia uscita strepitosa al 32’ salvando il Napoli. Si ripete nella ripresa, salvando il Napoli da una vera imbarcata. Di Lorenzo 5 - Non spinge come al solito e non riesce a ...tuttonapoli

Pagelle Napoli-Atalanta: 0-1 e 0-2 sono gol da calcetto del giovedì - Termina il match per la 30a giornata di Serie A con il Napoli che ha affrontato l'Atalanta. Le Pagelle Napoli-Atalanta su CalcioNapoli24, con i voti e la spiegazione dettagliata per ogni singolo calci ...msn