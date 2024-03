Pagelle Napoli-Atalanta 0-3 | voti e tabellino Serie A 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 30 marzo 2024) Ledi0-3, match della trentesima giornata di. Vittoria preziosa per la Dea, che sale a 50 punti in classifica e mette probabilmente fine alle ambizioni Champions della squadra di Calzona. La prima frazione di gioco si chiude con due gol dell’. Al 26? Miranchuk esce vincitore di una situazione confusa in area e sfrutta un tocco sbilenco di Pasalic per depositare in rete a due passi da Meret. Poco dopo Carnesecchi tiene a galla l’con una grande uscita tempestiva su Osimhen, apparso poco incisivo nei primi 45 minuti. E poco prima del duplice fischio, la formazione bergamasca trova il modo di raddoppiare. Merito di Scamacca, che scippa palla a Juan Jesus e lascia partire un destro piazzato dal ...