Pagelle Fiorentina-Milan | ai piedi di Rafael LEAOnardo Da Vinci

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 30 marzo 2024): tutti aidiDache disegna calcio all’Artemio Franchi. Pioli sempre più secondo MAIGNAN 8 Con Mike il Gallo non canta mai e nemmeno Mandragora a dire il vero… CALABRIA 6 Per una volta non è costretto a spingere come un dannato. Al suo posto ci pensa l’indiavolato Chukwueze… THIAW 6 Ammonizione a parte non ha bisogno di farsi notare. Pioli però preferisce spedirlo sotto la doccia e non rischiare di restare in dieci… (46? Gabbia 6,5: praticamente perfetto) TOMORI 6 Di testa sembra Giroud. Ma quando perde Mandragora ricorda… Meglio non dirlo! Che rischio… FLORENZI 5 Dalla sua parte lo fanno Viola! BENNACER 5,5 Tiki Taka troppo lento e prolungato. Qualche colpa sulla rete di Duncan c’è…...