Paesi Bassi | diverse persone tenute in ostaggio in un locale a Ede da un uomo con esplosivi

(Di sabato 30 marzo 2024) In queste ore a Ede, nell’Est deisonoinall’interno di un famosodella città da unin possesso di armi ed. L’allarme è scattato nel primo mattino di oggi, sabato 30 marzo. Intorno alle 11.30 tre ostaggi sono stati liberati. La polizia ha fatto sapere tramite un post su X che “al momento non vi è alcuna indicazione di un movente terroristico”. Ilnel quale sono reclusi gli ostaggi è il Cafe Petticoat, un bar e night club nel centro di Ede, città che conta circa 110mila abitanti e che dista 85 chilometri da Amsterdam. Il proprietario delha fatto sapere che tra gli ostaggi ci sono i suoi dipendenti. L’attentatore sarebbe ...

Momenti di apprensione a Ede, nei Paesi Bassi . Un terrorista ha preso in ostaggio alcune persone in un bar nella città. Dai primi riscontri sembrerebbe essere armato e con degli esplosivi. ... (ilgiornaleditalia)

Nella città di Ede, città di 107mila nella provincia della Gheldria nel centro dei Paesi Bassi , diverse persone sono state prese in ostaggio in un caffè da un uomo che, riferisce la polizia, ... (ilfoglio)

Paesi Bassi, uomo tiene in ostaggio diverse persone in un bar a Ede: «Dice di avere esplosivi» - Ore di paura a Ede, nei Paesi Bassi, dove un uomo ha preso in ostaggio alcune persone in un bar minacciando di far esplodere il locale. L'allarme è scattato intorno alle 6 di sabato 30 marzo 2024 al P ...lettera43

Olanda, diverse persone in ostaggio a Ede - AGI - Diverse persone sono state prese in ostaggio a Ede, città dei Paesi Bassi centrali. Lo ha riferito la polizia, precisando che oltre un centinaio di case nel centro cittadino sono state evacuate ...msn

Olanda, persone prese in ostaggio a Ede. Si esclude la pista del terrorismo - Diverse persone sono state prese in ostaggio a Ede, città dei Paesi Bassi centrali. Lo ha riferito la polizia, precisando che oltre un ...iltempo