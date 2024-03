' Osservatori Onu feriti in Libano non sono in pericolo di vita'

(Di sabato 30 marzo 2024) Nonindii treOnu e il loro interprete libaneseoggi nel sud dellungo la Linea Blu di demarcazione con Israele. Lo riferiscono all'ANSA le fonti mediche libanesi che hanno attualmente in cura i quattro. "Si tratta di ferite non gravi. Nessuno di loro è indi".

Quattro osservatori Onu della missione di supervisione della tregua Untso sono stati feriti in un raid nel sud del Libano a ridosso della linea blu di demarcazione con Israele . Lo riferiscono all' ... (gazzettadelsud)

Colpito da un drone un veicolo dell'Onu nel Sud del Libano: 4 Osservatori feriti - Sanders: “Non si può implorare Netanyahu di smettere di bombardare civili e inviargli bombe” "Gli Stati Uniti non possono implorare un giorno il premier israeliano Benyamin Netanyahu di smettere di… L ...informazione

Libano, raid colpisce auto con Osservatori Onu: quattro feriti - Quattro Osservatori Onu sono stati feriti in un raid nel sud del Libano a ridosso della linea blu di demarcazione con Israele. L'Idf nega ogni responsabilità.lettera43

Israele pronta a colpire altri obiettivi di Hezbollah in Libano e in Siria, Gallant: è persecuzione - Secondo quanto indicato dall'Osservatorio siriano per i diritti umani ... nonostante la risoluzione vincolante del Consiglio di sicurezza dell'Onu, che all'inizio della settimana ha chiesto "un ...it.euronews