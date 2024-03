Ospiti Verissimo | puntata sabato 30 marzo | Rosalinda e Zenga presto genitori | eliminati Serale Amici 23

(Di sabato 30 marzo 2024) In questo weekend di Pasqua del 30 e 31, alle 16.30 su Canale 5, è previsto un nuovo appuntamento con, condotto da Silvia Toffanin. Quali sono glidella primadi oggi? Scopriamo insieme i protagonisti di questoe i contenuti delle interviste di oggi.302024 Nelladi oggi,30, tra glidici sarà Veronica Gentili, conduttrice de Le Iene, il programma in onda su Italia1. Proprio la giornalista sarà la protagonista di una intervista ritratto.Cannavò e Andrea, coppia molto ...

Scopriamo insieme le Anticipazioni e gli ospiti del nuovo doppio appuntamento con Verissimo , in onda sabato 30 e domenica 31 marzo 2024 alle 16.30 su Canale 5. (comingsoon)

Nel fine settimana del 30 e 31 marzo , il popolare talk show Verissimo , condotto da Silvia Toffanin, proporrà una serie di interviste : da figure emergenti quale Veronica Gentili, passando per il ... (tutto.tv)

Verissimo , ospiti e anticipazioni della puntata del 30 marzo 2024 su Canale 5 oggi , sabato 30 marzo 2024 , alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo , il talk show più seguito del weekend ... (tpi)

Verissimo Anticipazioni, Ospiti in studio i Finalisti del Grande Fratello - Nel weekend di Pasqua riaprono i salotti di Silvia Toffanin e Mara Venier: a Verissimo e Domenica In le conduttrici accoglieranno in studio tanti Ospiti. Fabio… Leggi ...informazione

Martin Castrogiovanni, l’ex fidanzata Giulia Candiago: “Lui non mi considerava per niente” - Martin Castrogiovanni, l'ex fidanzata è Giulia Candiago. Oggi il conduttore di Tu Si Que Vales sarà ospite a Verissimo ...metropolitanmagazine

Verissimo, Ospiti e interviste di sabato 30 e domenica 31 Marzo - Week-end pasquale grandioso per Verissimo che il 30 e 31 Marzo ci riserverà tanti Ospiti Ospiti ed emozioni. Scoprile anche tu con noi!napolike