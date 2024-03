Oroscopo Paolo Fox domenica 31 marzo 2024 | Sagittario nervoso

Leggi tutta la notizia su zon

(Di sabato 30 marzo 2024) L’diFox per oggi,31Ariete Durante questo weekend meglio tenere i nervi sotto controllo. I litigi potrebbero essere dietro l’angolo. Per quanto riguarda il lavoro, se c’è un progetto da portare avanti, è il momento giusto per cercare di ottenere gli obiettivi che vi siete prefissati. Toro Nel corso di questo weekend ci sarà una netta ripresa a livello fisico. Per quanto riguarda il lavoro, dovete avere pazienza e prudenza per ottenere il successo al quale aspirate da tempo. Tanto tempo. Gemelli In queste ore di finesiete abbastanza sotto pressione per i tanti, troppi, impegni lavorativi. Il fine settimana che parte a breve potrebbe risultare importante dal punto di vista lavorativo. Cancro Questo fine settimana è ricco di appuntamenti ...