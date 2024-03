Ordine o disordine dipenderanno dagli esiti in Ucraina L’analisi del prof Bozzo

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 30 marzo 2024) Nell’ultimo mese numerose dichiarazioni pubbliche di leader nazionali e di istituzioni europee, a partire da quella clamorosa del presidente Emmanuel Macron sul possibile invio di truppe nel teatro ucraino, hanno “svelato” ciò che era evidente. Quella in atto da oltre due anni non è solo, o tanto, una classica guerra di aggressione di una potenza a danno di un Paese vicino. È piuttosto un nuovo scontro tra grandi potenze, che ha avuto inizio, esattamente come altri simili del secolo scorso, con l’aggressione di una di esse a un avversario regionale minore. Un’aggressione accompagnata dalla sottovalutazione delle reazioni di altre potenze e delle possibili conseguenze. Fu questo il caso della Prima guerra mondiale, con l’attacco dell’impero austro-ungarico alla Serbia, e ancora della Seconda, con quello della Germania nazista alla Polonia. Simile è anche il caso della guerra di Crimea, ...