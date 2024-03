Orario finale Sinner-Dimitrov | ora legale in Italia e nuovo fuso con Miami

(Di sabato 30 marzo 2024) Janniknel giorno di Pasqua va a caccia del suo secondo titolo in un Masters 1000. Ci prova a, dove è stato sconfitto ben due volte all’ultimo atto: la prima volta nel 2021 per mano di Hubert Hurkacz, la seconda la passata edizione contro Daniil Medvedev. Il torneo dinel corso di queste settimane si è svolto con 5 ore dirispetto all’, dato che negli States sono passati all’oratre settimane fa. Nel Bel Paese, invece, le lancette si sposteranno in avanti questa notte: ciò significa che da domani le ore di differenza con la East Coast degli Stati Uniti e quindi contornano 6 come di consuetudine. La, prevista per le 15:00 locali, avrà quindi inizio alle 21:00 ...

Straordinaria partita di Jannik Sinner che in 69 minuti si sbarazza di Daniil Medvedev e stacca il pass per la finale del Miami Open . Il tennista azzurro ha travolto il russo 6-1, 6-2, dando sempre... (ilmessaggero)

Sarà la sfida tra i due giocatori più in forma di questo inizio di 2024. Jannik Sinner contro Grigor Dimitrov è il meglio che i primi tre mesi della stagione tennistica ha finora messo in mostra. ... (ilfattoquotidiano)

Jannik Sinner in finale al Miami Open 2024: quando gioca, Orario, avversario e dove vedere la partita in diretta e streaming - La coppia italiana ha liquidato ai quarti in due set Alexandrova/Khromacheva guadagnando la semifinale della seconda tappa del Sunshine Double. In semifinale affronteranno le statunitensi Kenin/Mattek ...informazione

Terza finale al Masters 1000 di Miami per Jannik. Se vince diventa numero 2 al mondo - Jannik Sinner giocherà domani, domenica 31 marzo, alle 21 (15 ora locale) la terza finale al Master 1000 di Miami, dopo le sconfitte del 2023 contro Daniil Medvedev, umiliato nella semifinale di ieri, ...gazzetta

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquisti uno di questi prodotti potremmo ricevere una commissione. - Sinner incontra Dimitrov domenica 31 marzo al Master 1000 di Miami, Florida, in una finale che per lui vale molto di più ...gqitalia