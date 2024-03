Ora legale | quando arriva e a cosa serve Ipotesi abolizione

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 30 marzo 2024) Con l’arrivo della Pasqua, l’Italia saluta il ritorno dell’ora, un appuntamento annuale che segna l’inizio di un periodo pensato per ottimizzare l’utilizzo della luce solare. Nella notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo 2024, gli italiani dovranno spostare le lancette degli orologi un’ora avanti, passando dalle 2:00 alle 3:00, conformemente alle direttive europee e alla convenzione adottata per massimizzare l’esposizione alla luce diurna durante i mesi estivi. La pratica dell’ora, che vede alternarsi sette mesi di ora solare, inizia l’ultima domenica di marzo e si conclude l’ultima domenica di ottobre. Questo cambiamento, sincronizzato in tutti i Paesi dell’Unione Europea, si traduce in un’ora di sonno in meno per quel weekend, ma regala in cambio un’ora di luce solare aggiuntiva nel tardo pomeriggio, promuovendo così un significativo ...