Ora legale | inquietante legame con gli infarti | il dato choc

(Di sabato 30 marzo 2024) Nella notte tra sabato 30 e domenica 31 marzo, le lancette dell'orologio si sposteranno di un'ora in avanti. Si passerà, così dall'ora solare a quella. Si tratta di un avvenimento importante, ma anche scombussolante per via delle ripercussioni che ha sulle bollette e sull'ambiente, ma anche sulla salute. Per questo già 336mila italiani hanno firmato la petizione online per rendere permanente l'oratutto l'anno. Ad avviare la raccolta firme sono state la Società italiana di medicina ambientale (Sima) e Consumerismo no profit. Sima ha calcolato che "sul fronte energetico l'adozione dell'orapermanente tutto l'anno produrrebbe nel nostro Paese minori consumi di energia per circa 720 milioni di kwh equivalenti e, se si considerano solo le attuali tariffe della luce sul mercato tutelato, a un risparmio in bolletta di ...