Omicidio suicidio ai Castelli

(Di sabato 30 marzo 2024) , anziano spara alla moglie e si toglie la vita. Dramma nel pomeriggio di ieri. Cordoglio da parte del Sindaco: la terribile notizia a pochi minuti dall’inizio della Via Crucis. La vicenda. Carabinieri-ambulanzacecchina albano (ilcorrieredellacitta.com). A Cecchina un uomo ha preso una pistola e ha sparato alla moglie. Poi si è tolto la vita. E’ successo ieri pomeriggio. Alla base del doppio estremo gesto ci sarebbe stata la depressione: entrambe le vittime avevano 83 anni. Massimiliano Borelli, Sindaco di Albano, ha così scritto sui social: “Sono stato raggiunto dalla triste notizia poco prima della Via Crucis di questa sera, sono addolorato e sconvolto per il gesto compiuto da due nostri concittadini. Rivolgo alle rispettive famiglie il mio cordoglio ed esprimo la vicinanza dell’intera comunità”. Lo riporta il Messaggero. su ...