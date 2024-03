Olanda | uomo armato entra in un bar e minaccia di far esplodere il locale | rilasciati tre ostaggi

(Di sabato 30 marzo 2024) Alta tensione nella città olandese di Ede, dopo che unha preso ino diverse persone nel caffè Petticoat, posizionato nella Nieuwe Stationsstraat. Secondo quanto riferito dalla polizia, che sta fornendo aggiornamenti dal proprio canale X (Twitter), diverse persone sono coinvolte nel sequestro e le autorità stanno evacuando le abitazioni vicine al. I media riferiscono che l’autore del sequestro sarebbeto nelall’ora di chiusura e avrebbeto di fartutto, annunciando di essere in possesso di ordigni esplosivi. Il bar coinvolto è noto per essere frequentato da giovani e ospita spesso eventi musicali. Ieri sera si è tenuto un evento con musica olandese e techno, andato avanti a oltranza fino alle ...

