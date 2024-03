Olanda | persone in ostaggio in un caffè di Ede | video

(Di sabato 30 marzo 2024) Diversesono state prese inda un uomo in undi Ede, piccola cittadina nel centro dell'. La Polizia ha chiuso la zona per paura che l'aggressore possa avere con se degli esplosivi.

