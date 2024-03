Olanda | paura in un bar | 4 persone in ostaggio per alcune ore Arrestato il sequestratore | non è terrorismo

(Di sabato 30 marzo 2024) Terrore inper il sequestro di quattro, prese inda un uomo a volto coperto all’interno in un bar di Ede, nella provincia di Gueldres. L’incubo è finito dopo qualche ora con la liberazione deli ostaggi e l’arresto del. Lo rende noto De Telegraf, specificando che poco prima delle 12.30, con il volto coperto da un passamontagna, è uscito dal bar Petticoat con le mani alzate. A questo punto gli agenti si sono avvicinati e l’hanno ammanettato. Il sindaco della cittadina olandese ha poi confermato il lieto fine con la liberazione dei 4 sequestrati.in un bar: sequestrate per ore 4“L’ultimoè stato liberato, una persona è stata arrestata”. Così la polizia olandese ha confermato su X che ...

Paura nella città olandese di Ede dove diverse persone sono state prese in ostaggio da parte di un uomo armato di esplosivo: arriva la polizia Momenti di panico quelli che si stanno verificando in ... (notizie)

Cresce la tensione e la Paura a Ede, cittadina dell’Est dell’ Olanda , dove un uomo armato avrebbe preso in ostaggi o diverse persone in un caffè . Le notizie sono ancora poche ma sembrerebbe che l’uomo ... (ildifforme)

Cresce la tensione e la Paura a Ede, cittadina dell’Est dell’ Olanda , dove un uomo armato avrebbe preso in ostaggi o diverse persone in un caffè . Le notizie sono ancora poche ma sembrerebbe che l’uomo ... (ildifforme)

Olanda, uomo armato sequestra persone in un bar e minaccia di farlo saltare in aria: arrestato. Salvi tutti gli ostaggi - Paesi Bassi, a Ede un uomo tiene in ostaggio alcune persone in un bar, evacuate 150 case: «Liberati in tre. È armato e dice di avere esplosivi» ...informazione

Ede, libero anche l'ultimo ostaggio. Un arresto - Allarme finita nel ritrovo pubblico della cittadina olandese. Lo comunica la polizia, senza peraltro fornire altre informazioni ...laregione.ch

Olanda, uomo prende in ostaggio diverse persone in un bar a Ede: “Armato, dice di avere esplosivi” - paura in Olanda, dove un uomo mascherato e armato, forse dotato di esplosivi, ha preso in ostaggio diverse persone in un bar di Ede ...unita